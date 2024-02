PayPal: Der Knall in der neuen Woche?

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

In der neuen Woche kann es für und mit PayPal einen Knall an den Börsen geben. Das Unternehmen wird seine Quartalszahlen zum 4. Quartal vorstellen. Das hat Folgen. Denn danach wird die Aktie von PayPal sicherlich neu eingeschätzt werden können. Fraglich erscheint, ob die Aktie danach noch immer so günstig ist wie aktuell – das KGV gilt hier als Maßstab. Dann entstünde tatsächlich die Chance, die Vision und Einschätzung der Analysten zu verfolgen. Es wird am 7.2. spannend.

Der 7.2. steht im Mittelpunkt

Die Analysten, die auf Marketscreener zusammengefasst worden sind, gehen von einem Kurs in Höhe von 75,91 Dollar aus, den PayPal erreichen könne. Das wären ausgehend von derzeit 62 Dollar immerhin 22 %. In Euro ausgedrückt wäre die Aktie damit in der Lage, in die Nähe der Marke von 70 Euro zu kommen.

Das entspricht schon fast den früheren Werten, die der Markt für die Aktie stets erhoben hatte. Die Aktie kann demnach einen Durchbruch schaffen, weil dann auch aus der charttechnischen Warte heraus ein Aufwärtstrend erreicht wäre.

Jetzt die Prüfung: Die Zahlen für und von PayPal müssten dann sicherlich stimmen. Der Konzern wird aktuell für das vergangene Jahr mit einem KGV in Höhe von 16,8 bewertet. Im nun neuen Jahr soll das KGV auf ca. 15,5 sinken. Das sind KGV-Werte, die in der Geschichte von und für PayPal günstig wären. Die Werte sind im Normalfall bei mehr als 20 angesiedelt.

Nun stellt sich die Frage, ob die Werte in diese Richtung gehen können – wenn die Quartalszahlen verkündet worden sind. Die Umsätze müssten dafür sicherlich in Richtung eines Gesamtjahresergebnisses von 30 Mrd. Dollar gehen. Als Nettoergebnis für 2023 erwartet der Markt immerhin 4,1 Mrd. Dollar.

Im neuen Jahr soll dann der Umsatz auf 32 Mrd. Dollar klettern. Die Nettoergebnisse sollen dann 4,3 Mrd. Dollar erreichen.

Am 7.2. wird es damit sehr spannend – wird die Aktie eine Chance haben, in diese Richtung zu wachsen?

