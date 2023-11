PayPal: Jetzt wird es wichtig!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Paypal musste auch am Freitag erneut eine Enttäuschung an den Märkten mitnehmen – oder einräumen. Die US-Amerikaner gingen mit einem Minus von -1,4 % noch nicht ganz vom Feld, aber zumindest in die letzte Runde des Wochenhandels. Damit rutschte auch das Wochenergebnis ins Minus. Die Aktie verlor in Summe in etwa -1,6 %. Dies ist nicht erschütternd, aber doch bemerkenswert. Denn eigentlich gibt es unverändert gute Gründe für PayPal.

PayPal: Die Analysten sind und bleiben recht zuversichtlich

Dazu zählt die Einschätzung, die Analysten aktuell zur Aktie noch abgeben. Denn noch immer sind die Experten der Meinung, das Potenzial sei groß. Dies wird u.a. auch an den wirtschaftlichen Ergebnissen liegen, die PayPal vor einiger Zeit gemeldet hat.

Das Unternehmen wird dem Vernehmen nach nun ein Nettoergebnis von gut 4,1 Mrd. Dollar...