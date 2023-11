PayPal: Jetzt wird es brisant - ist das Comeback echt?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

PayPal hat in der abgelaufenen Woche wieder den Sprung über die Marke von 50 Euro geschafft. Das kann aus dieser Perspektive sicherlich einen Erfolg darstellen, immerhin ging es um 5,7 % aufwärts. Aber: Noch fehlt die Kraft, um entscheidend durchzustarten. Die Voraussetzungen wären glänzend, meinen Beobachter.

PayPal: Bessere Zahlen!

Denn PayPal hat zuletzt Zahlen geliefert. Die Quartalszahlen waren indes so gut, dass dies in den Schätzungen für das Gesamtjahr auffällt. Die Umsätze sollen im Gesamtjahr nun gut 29,6 Mrd. Dollar erreichen. Die Nettoergebnisse würden auf 4,1 Mrd. Dollar kommen. Damit hat die Aktie ein KGV von nur noch 15 – bezogen auf dieses Jahr. Das KGV ist trotz der sinkenden Kurse in den vergangenen Wochen damit günstiger geworden, was dokumentiert, wie gut die Gewinnschätzungen aufgenommen werden.

Dennoch:...