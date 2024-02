PayPal: Jetzt braucht es Geduld!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

PayPal meldet sich immer mal wieder an den Börsen zurück. Die Amerikaner bleiben im Seitwärtstrend stecken. Die Notierungen haben am Freitag den weiteren Durchbruch nach oben nicht geschafft: Es ging um 1,6% % aufwärts. Noch immer kämpfen die Notierungen von PayPal darum, zumindest die 55-Euro-Grenze nach oben zu durchkreuzen. Es fehlt bis zu den avisierten 60 Euro noch ein satter Sprung um annähernd 10 %.

Das alles hat seine Gründe.

PayPal mit den Zahlen: Zu wenig

Vor wenigen Tagen öffnete PayPal die Bücher für das 4. Quartal 2023. Die Zahlen fielen in etwa so aus, wie ein Großteil der Analysten dies durchaus erwarten durfte. Insofern gab ein anderer Umstand den Ausschlag für Schwierigkeiten. PayPal kündigte an, dass die Gewinne im neuen Jahr nicht mehr so stark wachsen würden wie gedacht.

Vielmehr rechnen die Amerikaner mit einem stagnierenden Gewinn, was wiederum zahlreiche Schätzungen am Markt zunichte gemacht hat. Der Markt quittierte die Warnung mit einem Verlust ausgehend von gut 60 Euro auf teils nur noch knapp oberhalb von 52 Euro. Seither ist die Aktie wieder im Erholungsmodus. Noch fehlt viel, um hier einen entscheidenden Durchbruch nach oben zu realisieren, denn das wirtschaftliche Misstrauen scheint zu groß zu sein.

Schade, meinen Analysten. Denn immerhin ist das KGV des Unternehmens sowohl bezogen auf das Jahr 2023 wie auch bezogen auf das Jahr 2024 viel zu gering, um nicht noch Potenzial anzuzeigen. Konkret: Das KGV wird für das vergangene Geschäftsjahr auf in etwa 16,5 taxiert. Das reicht, um noch mehr als 10 % Potenzial allein bezogen auf das KGV annehmen zu können, wie die Geschichte von PayPal zeigt.

Dennoch wäre es nicht überraschend, wenn die Kursentwicklung zunächst verhalten bleibt. Denn nun wachsen die Zweifel an einer schnellen Zinssenkung. Die wäre aber Voraussetzung für eine steigende Konsumnachfrage, so jedenfalls die volkswirtschaftliche Lehre.

