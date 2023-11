PayPal: Immerhin!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

PayPal hat am Montag anders als andere Aktien einen vergleichsweise ruhigen Start in die Börsenwoche unternommen. Der Titel verlor nur -0,3 %. Das ist wiederum aus dieser Perspektive noch kein Hemmnis, um nicht weiter klettern zu können. Allerdings sind die Kurse in den vergangenen Handelstagen mehr oder weniger seitwärts verlaufen. Zudem gab es keine massiven neuen Nachrichten.

PayPal hatte kürzlich Quartalszahlen berichtet. Die sind vergleichsweise moderat ausgefallen bzw. zeigen zumindest, dass das Unternehmen durchaus Chancen hat. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bezogen auf die aktuell erwarteten Zahlen für das laufende Jahr liegt bei ungefähr knapp 15. Das ist relativ niedrig, auch im historischen Vergleich der Bewertung dieser Aktie. Im kommenden Jahr soll das KGV dann bei weniger als 14 liegen, weil die Gewinne...