PayPal: Großartige Gewinne!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

PayPal hat sich an den Börsen am Mittwoch einen Gewinn in Höhe von gut 2 % abgeholt. Großartig, denn damit sind die Kursverluste vom Dienstag schon wieder annähernd egalisiert. Das ist gut, denn die Aktie sollte sich nach Meinung von Chartanalysten oberhalb der 50-Euro-Marke halten. Dies ist der entscheidende Prüfwert für die Abkehr vom Abwärtstrend. Analysten sehen aktuell zudem noch weitaus bessere Kursziele.

Es kann deutlich aufwärts gehen – wenn für PayPal alles stimmt!

Dabei könnte es nach den Analysten für PayPal deutlich aufwärts gehen. Es fehlen derzeit zwar noch 8 Euro bis zur wichtigen Obergrenze bei 60 Euro. Allerdings meinen die Analysten schon jetzt, dass PayPal etwa 75 Euro wert sein wird. Damit fehlten derzeit noch mehr als 39 %. Die Aktie hat danach also einen klaren Aufwärtstrend vor sich!