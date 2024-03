PayPal: Ganz herausragend

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Was für ein neuer Trend bei PayPal: Auch am Dienstag ging es für den Titel des Finanzdienstleisters gleich um 2,6 % aufwärts. Der Trend hat eindeutig wieder die vermeintlich richtige Richtung – Norden – angenommen. Dabei hat sich ein Researchhaus nun “neutral” geäußert – auch das hält den Titel offenbar nicht auf. Die Fed, die US-Zentralbank, könnte aktuell eine gute Rolle bei der Erholung der Aktie spielen. Denn die Zahlungsdienstleister können darauf setzen, dass die Zinsen sinken werden. Niedrige Zinsen aber kurbeln jedenfalls theoretisch die Konjunktur an.

Das kann den Finanzdienstleister durchaus begünstigen, wissen die Beobachter. Der Markt jedenfalls scheint sehr zufrieden zu sein.

PayPal: Das ist ein Trend!

Da es keine neuen Nachrichten gibt, lässt sich nur vermuten, dass hier ausschließlich der Trend die richtigen Zeichen setzt. Die Notierungen steigen tendenziell bereits seit Anfang November wieder an. Damals war die Aktie auf weniger als 50 Euro nach unten gerutscht. Nach einer deutlichen Erholung dann hat die Aktie von PayPal wieder um ca. 10 Euro nachgegeben, als das Unternehmen seine Zahlen präsentierte. Das Frustrierende aus Sicht des Marktes: Der Gewinn sollte auf dem aktuellen Niveau stecken bleiben.

Das freute den Markt ersichtlich nicht – die Aktie hat sich in den Abwärtstrend fallen lasen. Nun dreht der Wind wieder in die richtige Richtung. Analysten haben lange Zeit Kurse von 65 bis 67 Euro als Kursziel ausgegeben. Dies scheint nun wieder deutlich realistischer zu sein, nachdem PayPal in den vergangenen vier Wochen gut 11 % zugelegt hat. Die Aktie liegt auch im laufenden Jahr wieder vorne: +6,4 % vor dem heutigen Tag. Insgesamt hat sich das Bild in den vergangenen Tagen demnach dramatisch verbessert. Gerade die Überwindung der Marke von 60 Euro hat hier Wunder gewirkt. Die Notierungen sind eindeutig im Aufwärtstrend.

