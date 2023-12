PayPal: Es geht weiter voran!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die PayPal-Aktie hat praktisch in den letzten Minuten am Dienstag noch die Kurve bekommen. Der Titel konnte sich immerhin mit dem Plus von 2,1 % nach oben schieben. Das ist ein ordentlicher Beleg dafür, dass die Aktie wieder in der Form ist, die sie im September zuletzt hatte. Jetzt fehlen nur noch gut 3 % auf die Marke von 60 Euro. Nun kann es gelingen, den Trendwechsel zu initiieren, so die Meinung von Chartanalysten.