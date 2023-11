PayPal: Es geht weiter!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

PayPal hat am Montag mit einem Gewinn von gut 1 % die Börsenwoche eröffnet. Damit setzt sich fort, was sich in der vergangenen Woche bereits andeutete: Die Aktie macht sich auf den Weg nach oben. Der Titel konnte dabei nun fünf Handelstage am Stück positiv gestaltet. Das ist nicht ungewöhnlich, aber drückt hier aus, was die Börsen davon gehalten haben, dass Paypal seine Zahlen veröffentlichte. Die Zahlen sind gut angekommen.