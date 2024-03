PayPal: Der Durchbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

In der vergangenen Woche hat PayPal an den Börsen unter dem Strich 4,6 % zugelegt. Immerhin, denn die Aktei hat damit auch die Hürden bei 60 Euro angegriffen und insgesamt am Markt eine bessere Bilanz vorgelegt. Die Tendenz hat sich nach oben gedreht und soll nach Analysten-Meinung sogar noch verstärkt werden können.

PayPal: Die Aktie gilt nicht als teuer

Faktisch gilt PayPal auch nach der abgelaufenen Woche noch nicht als teuer. Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von weniger als 18 ist im historischen Vergleich absolut vertretbar. Die Notierungen haben zudem für das kommende Jahr, wenn die Kurse auf dem aktuellen Niveau blieben, noch ein günstigeres Argument auf ihrer Seite: Das KGV wird mit 15,4 gemessen.

Am Ende entscheidet wie stets kurzfristig der Markt. Der kämpft nach den jüngsten Erfolgen mit dem Turnaround und der runden Hürde bei 60 Euro. Die Marktkapitalisierung liege bei ca. 64 Mrd. Euro – wenn die Experten Recht behalten, sind durchaus 70 Mrd. Euro drin.

