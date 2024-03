PayPal: Brisant!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Enorme Chancen soll das Papier von PayPal noch haben. Die Aktie hat nach Auffassung von Analysten mit den jüngsten Gewinnen noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Es ging am Freitag noch einmal etwas nach oben. Entscheidend für die gute Stimmung zum Wochenende ist indes, dass der Titel binnen Wochenfrist 2,4 % gewonnen hat und damit auch die Marke von 55 Euro wieder deutlich überwinden konnte. Die Notierungen sind damit im klaren Seitwärtstrend, immerhin, und nicht in dem Abwärtstrend, den die Börsen schon vermutet hatten.

Es bleibt brisant

Die Erwartungen waren in den vergangenen Wochen deutlich schwächer geworden. PayPal hatte bei seinen Zahlen darauf verwiesen, die Gewinne würden im laufenden Jahr, also 2024, nicht mehr weiter steigen. Das hat die Börsen offenbar in Unruhe versetzt. Denn die Notierungen rutschten daraufhin von fast 60 Euro auf nur noch gut 52 Euro. Es drohte ein Rutsch in Richtung von 50 Euro.

All das ist wieder schneller Geschichte geworden als gedacht. Nun widmet sich PayPal dem Wiederanstieg in Richtung von 60 Euro.

Charttechniker und technische Analysten sehen noch keine Chance darauf, dass der Titel schnell die Marke durchbrechen könnte. Beide Denkschulen sprechen von einem klaren Seitwärtsgeschehen, es fehlt also die Dynamik.

Dennoch: Analysten sehen noch die Chance, dass das Kursziel um gut 18 % über den Notierungen platziert werden kann. Das ist allerdings erstaunlich. Denn noch ist offen, wie sich die Rahmenbedingungen entwickeln. Dazu zählen zum einen die reinen Wirtschaftsdaten. Zum anderen warten die Börsen noch auf die Zinsentwicklung. Die beeinflusst das Geschäft von und für PayPal nachhaltig, wie die Beobachter wissen. Denn die Nachfrage nach den Finanzierungsdienstleistungen hängt auch an den Kosten für die Wirtschaftstätigkeit selbst. Die sollten in den kommenden Wochen idealerweise sinken!

