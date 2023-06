PayPal: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +47,07%

PayPals Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und am 13.06.2023 eine negative Entwicklung von -0,71% hingelegt. Der Markt scheint derzeit pessimistisch zu sein.

Allerdings glauben die meisten Bankanalysten, dass PayPal im Mittelfristbereich ein Kursziel von 86,61 EUR erreichen könnte – das entspricht einem Potenzial für Investoren in Höhe von +47,07%. Das Guru-Rating bleibt bei 4,19.

23 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und weitere zehn bewerten sie als kaufenswert aber nicht euphorisch. Nur 14 Experten halten sich zurück und geben ein “halten”-Rating ab.

Die positive Einschätzung unterstreicht auch der Trend-Indikator “Guru-Rating”, welcher nun auf dem Niveau “Guru-Rating NEU” liegt.