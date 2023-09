PayPal: Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial von 73,81 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete PayPal am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -1,83%. Diese Entwicklung unterstreicht die pessimistische Stimmung des Marktes in den vergangenen fünf Handelstagen. Doch laut Expertenmeinungen ist der Markt zu negativ gestimmt und die Aktie nicht richtig bewertet.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für PayPal liegt bei 73,81 EUR. Wenn die Bankanalysten Recht behalten, ergibt sich daraus ein erhebliches Kurspotenzial in Höhe von +28,44%. Trotz einer schwachen Trendentwicklung sind derzeit 66,67% der Analysten optimistisch eingestellt und empfehlen entweder einen Kauf oder das Halten der Aktie.

Eine positive Einschätzung gibt auch das Guru-Rating an: Das Rating bleibt mit 4,13 unverändert. Insgesamt haben 21 Analysten die Bewertung “stark kaufen”, während neun weitere Analysten...