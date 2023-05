PayPal: Analysten sehen Kursziel bei 89,70 EUR

Die Aktie von PayPal hat in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von -11,39% erfahren. Die Stimmung am Markt ist derzeit pessimistisch. Doch Bankanalysten sind anderer Meinung und sehen das wahre Kursziel von PayPal bei 89,70 EUR – ein potenzielles Kursrisiko für Investoren in Höhe von +55,27%. Von insgesamt 23 Analysten bewerten 72,92% die Aktie als Kauf oder starken Kauf. Das Guru-Rating liegt unverändert bei 4,17.

• PayPal: Am 10.05.2023 mit -3,88%

• Das Kursziel von PayPal liegt bei 89,70 EUR

• Von insgesamt 23 Analysten wird die Aktie als Kauf oder starker Kauf bewertet

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt demnach rund drei Viertel (72,92%)