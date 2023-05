PayPal: Analysten sehen Kurspotenzial von +59,07%

Die PayPal-Aktie hat am gestrigen Handelstag eine Kursentwicklung von -0,08% hingelegt und verzeichnete in den letzten fünf Tagen ein insgesamt positives Ergebnis von +0,12%. Der Markt zeigt sich zurzeit relativ neutral. Allerdings sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet ist und das wahre Kursziel bei 89,49 EUR liegt – was einem Potenzial von +59,07% entspricht.

• PayPal-Aktienkurs sinkt um -0,08%

• Mittelfristiges Kursziel bei 89,49 EUR

• Positive Einschätzung mit einer Kaufempfehlungsrate von +72.34%

23 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und elf weitere Experten teilen diese optimistische Sichtweise. Für die restlichen 13 Fachleute lautet ihr Rating “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4.21. Während einige Analysten also noch skeptisch sind hinsichtlich der Prognose eines...