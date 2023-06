PayPal: Analysten sehen Kurspotenzial von +47,10% - Kursziel bei 86,61 EUR

Die Aktie von PayPal verlor gestern 0,73%, was zu einem Verlust von insgesamt 1,21% in der letzten Handelswoche führte. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher pessimistisch.

Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet sei und ein mittelfristiges Kursziel bei 86,61 EUR habe. Sollten sie Recht behalten, würde dies für Investoren ein Potenzial von +47,10% bedeuten.

23 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere zehn sprechen sich optimistisch dafür aus. Nur wenige Experten bewerten das Unternehmen neutral mit “halten”. Das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,19.

Das positive Feedback zeigt eine gute Aussicht auf die Zukunft des Unternehmens.