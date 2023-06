PayPal: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 90,06 EUR

Nach Ansicht von Experten ist die Aktie von PayPal aktuell unterbewertet. Das Kursziel liegt bei satten +52,51% über dem aktuellen Stand.

• PayPal verzeichnete am 09.06.2023 eine negative Entwicklung um -1,17%

• Mittelfristiges Kursziel bei 90,06 EUR

• Guru-Rating: weiterhin stabil mit 4,21

Am gestrigen Tag fiel der Wert der PayPal-Aktie am Finanzmarkt um -1,17%. Insgesamt ergibt sich somit für die vergangene Woche ein Minus-Trend in Höhe von -1,58%. Diese Entwicklungen signalisieren eine pessimistische Stimmung auf dem Markt.

Allerdings geht aus den Erwartungen der Bankanalysten hervor, dass die Aktie mittelfristig wieder steigen wird und das Ziel-Kursniveau bei 90,06 EUR erreichen kann. Wenn diese Vorhersage zutrifft könnte sich das Investitionspotenzial somit auf +52,51% belaufen. Andererseits teilen nicht alle Experten...