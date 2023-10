PayPal: Analysten-Prognose und Kursziel bei 76,78 EUR

Die Aktie von PayPal verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Entwicklung von -0,32%. Dies fügt sich in den Trend der vergangenen fünf Handelstage ein und ergibt eine neutrale Stimmung. Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 76,78 EUR – was einem Potenzial von +40,78% entspricht.

• PayPal-Kursentwicklung am 11.10.2023 mit -0,32%

• Durchschnittliches mittelfristiges Kursziel bei 76,78 EUR

• Positive Einschätzung durch +68,18% der Analysten

21 Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an und weitere neun teilen diese optimistische Prognose mit dem Rating “Kauf”. Die restlichen Experten bleiben neutral und vergeben das Rating “halten”. Insgesamt betrachtet lässt sich sagen: Die positive Einschätzung dominiert. So auch...