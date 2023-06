PayPal: Aktueller Kurs +1,02% - Kursziel bei 90,21 EUR

Die PayPal-Aktie hat eine positive Entwicklung am Finanzmarkt hingelegt und stieg um +1,02%. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Plus sogar +5,48%. Analysten sind der Ansicht, dass die Aktie noch nicht angemessen bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 90,21 EUR – was einem Anstiegspotenzial von +54,62% entspricht.

• Am gestrigen Tag hat PayPal am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +1.02% gehabt

• Das mittelfristige Kursziel für PayPal beträgt 90.21 EUR

• Der Anteil der bullishen Analysen liegt bei +72.34%

• Guru-Rating von Paypal bleibt das selbe mit einer Bewertung von 4.21

23 Bankanalysten empfehlen die Aktie als “stark kaufen”; weitere elf Experten sehen den Kauf positiv und bezeichnen ihn als “kaufen”. Nur wenige stellen sich neutral auf; insgesamt vergaben nur dreizehn Fachleute ein Rating von...