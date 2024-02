PayPal-Aktie: In wenigen Stunden ist es so weit!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

PayPal hat am Dienstag einen kleinen Aufschlag an den Börsen geschafft. Der Titel hat einen Gewinn von gut 0,5 % verbuchen können. Das ist nicht unbedingt viel, was indes nicht besonders überraschend sein wird. Denn PayPal steht kurz davor, an den Börsen nun die Quartalszahlen aus dem eigenen Haus bekannt zu machen. Das wiederum wird aus Sicht von Analysten der wohl spannendste Teil der Woche. Die Finanzdienstleister müssen oder sollten bestätigen, dass es wirtschaftlich betrachtet für das Unternehmen recht gut aussieht.

PayPal: Am 7.2. kommen die Zahlen

Am 7.2. werden die Zahlen am Markt präsentiert. Die Spannung ist zuletzt offensichtlich gewachsen. Denn in den vergangenen Tagen ging es im Gegensatz zu manch anderem Titel an den Märkten nicht mehr massiv nach oben oder unten. Vielmehr sind die Notierungen Schwankungen von gut +1 und – 1 % ausgesetzt. Der Markt stellt sich wohl darauf ein, auf die Zahlen warten zu müssen.

Die dürften es in sich haben. Bestätigt werden muss, dass der Titel auf ein KGV von nun 16,7 am Markt kommen kann. Das wäre bezogen auf das vergangene Gesamtjahr sehr niedrig. Die Marktkapitalisierung ist mit gut 66 Mrd. Dollar zwar hoch, die Gewinne aber werden auf 4,1 Mrd. Dollar geschätzt. Daraus errechnet sich die hier publizierte recht niedrige Bewertung.

Ob die Schätzungen stimmen, lässt sich dann auch anhand der Quartalszahlen abschätzen. Die sollten zumindest nicht enttäuschen und einen vernünftigen Ausblick auch auf das Jahr 2024 ermöglichen. 2024 sollen die Umsätze noch etwas steigen. Ein Anstieg um ca. 10 % wäre zu erwarten, so die Märkte. Das Nettoergebnis kann sich um 7 % oder 8 % nach oben schieben. Unter dem Strich wäre die Aktie dann sogar mit einem KGV von 15,3 zu bewerten, was noch niedriger ist.

Das heißt am Ende, die Aktie wird als relativ günstig eingeschätzt, solange die Zahlen denn stimmen. Das wird in wenigen Stunden entschieden. Kein Wunder, wenn die Börsen sich noch zurückhalten. Analysten gehen schon jetzt davon aus, dass die Kurse um mehr als 20 % klettern können. Die durchschnittliche Kursprognose liegt lt. Marketscreener bei ca. 67 Euro.

