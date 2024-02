PayPal Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Paypal liegt bei 63,53, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50 für die Paypal, was ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hindeutet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über Paypal veröffentlicht. Dennoch wurde sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Paypal beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung. Weitergehende Untersuchungen zeigen jedoch, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, wobei es zu sieben Signalen (1 Schlecht, 6 Gut) kam. Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral" Bewertung der Anleger-Stimmung.

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, wird die Paypal-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen 14 "Gut", 7 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen vor. Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, da innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral", und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten wird bei 89,55 USD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von 44,39 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut" Bewertung für die gesamte Analysteneinschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Paypal von 62,02 USD mit -29,69 Prozent Entfernung vom GD200 (88,21 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Signal ist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 78,98 USD einen Abstand von -21,47 Prozent auf, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Unter dem Strich wird der Kurs der Paypal-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

