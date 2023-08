PayPal-Aktie: Ein tiefgreifender Wandel!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die PayPal-Aktie konnte sich in der Mitte dieser Woche solide behaupten und schloss am Mittwoch bei 61,92 USD, was einem Anstieg von beachtlichen 4,2 % entspricht. Inmitten dieser Bewegungen lohnt sich ein genauerer Blick auf die technische Analyse der Aktie, um potenzielle Trends und Entwicklungen zu identifizieren. Zudem werden wir uns die jüngste Analyse von JPMorgan ansehen.

Technische Analyse und Unterstützungslevel

Aktuell befindet sich der gleitende Durchschnitt 10 (GD) im Abwärtstrend, während der Kurs der PayPal-Aktie darüber liegt – eine kurzfristig positive Anomalie. Ein entscheidender Unterstützungsbereich liegt bei 57,75 USD, der in der Lage sein muss, den Abwärtstrend zu stoppen. Sollte dies nicht gelingen, sind weitere Abgaben möglich. Auf der Widerstandsseite ist der Bereich um 63,29 USD von großer Bedeutung....