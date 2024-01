PayPal Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Die Analyse von Paypal-Aktien zeigt eine intensive Diskussion im Netz in den letzten Monaten, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was das Gesamtbild als gut bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 67,63, was als neutral eingestuft wird. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 45,26, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Die Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,63 % führt zu einer schlechten Bewertung. Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 89,36 USD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 60,12 USD liegt und somit als schlecht bewertet wird. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 76,25 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs und führt zu einer schlechten Bewertung. Insgesamt erhält Paypal daher eine schlechte Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

