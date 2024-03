PayPal Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Paypal herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 35,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass Paypal weder überkauft noch überverkauft ist. Die Bewertung für den 7-Tage-RSI lautet daher "Neutral". Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 37,28 ebenfalls an, dass Paypal weder überkauft noch überverkauft ist. Auch für den RSI25 erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Aktienkurs von Paypal verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,89 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor liegt Paypal damit 25,66 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 14,12 Prozent, wobei Paypal aktuell 28,02 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Paypal insgesamt 18 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 11 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 81,18 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 25,33 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Paypal in diesem Bereich daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite für Paypal beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.