PayPal Aktie: In selten guter Lage!

Für die Aktie Paypal stehen per 12.10.2022, 23:32 Uhr 84.52 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Paypal zählt zum Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Paypal auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Paypal mit einem Wert von 34,97 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "IT-Dienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 139,99 , womit sich ein Abstand von 75 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 39 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Paypal-Aktie sind 32 Einstufungen "Buy", 6 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Paypal-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (3 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 173,38 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (84,52 USD) ausgehend um 105,13 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Paypal von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Paypal lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Paypal in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

