PayPal-Aktie: Ein neuer Chef soll’s richten

Nach dem massiven Kursrückgang um fast -20% in den beiden letzten Wochen startete die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) am Montag mit einem Kursgewinn von rund +3% in die neue Handelswoche. Gibt es eine positive Nachricht vom Bezahldienstleister?