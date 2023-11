PayPal-Aktie: Der nächste Vorstoß!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

PayPal wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch in der kommenden Woche versuchen, an den Finanzmärkten wieder Punkte zu machen. In der vergangenen Woche waren die Ergebnisse deutlich zu schwach. Am Freitag verlor PayPal mehr als 1,1 %. Die Notierungen haben am Ende innerhalb der zurückliegenden fünf Tage einen Aufschlag von nur noch 1,3 % geschafft. Das ist etwas ernüchternd. Denn die Analysten sehen hier deutlich größere Chancen, wie aus den Kurszielen deutlich wird.

PayPal: Das sind hohe Ziele!

Tatsächlich hat das Finanzdienstleistungsunternehmen nach den Quartalszahlen an sich vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit verdient. Das KGV wird nach Maßgabe der Schätzungen am Markt im laufenden Jahr 15,2 betragen. Dies war schon deutlich höher. Damit sind ggf. die Analysten bestätigt. Die sehen den Kurs des Papiers derzeit immerhin...