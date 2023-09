PayPal: Aktie mit mittelfristigem Kurspotenzial von +23,83%

PayPals Aktien werden nach Ansicht von Analysten momentan nicht adäquat bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 73,41 EUR und stellt somit eine Steigerung um +23,83% des aktuellen Kurses dar.

• PayPal: gestern mit einer positiven Entwicklung von +0,58%

• Mittelfristiges Kursziel von PayPal beträgt 73,41 EUR

• Guru-Rating von PayPal bleibt unverändert bei 4,13

Am letzten Handelstag konnte sich der Wert der PayPal-Aktie um +0,58% erhöhen. In Anbetracht dessen steigen die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage – also innerhalb einer vollständigen Handelswoche – auf insgesamt +2,31%. Im Augenblick scheint das Marktumfeld relativ optimistisch zu sein.

Ob die Bankanalysten eine solche positive Entwicklung erwartet haben? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für PayPal auf 73,41 EUR...