PayPal Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Analyse der Analysten zeigt, dass die Paypal-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, erhalten 11 eine Kaufempfehlung, 7 eine neutrale Bewertung und keine schlechte Bewertung. In den letzten 30 Tagen gab es 2 Kaufempfehlungen und keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was zu einer aktuellen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Paypal liegt bei 81,18 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 39,33 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Paypal liegt bei 62,67, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 5,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Stimmung bezüglich Paypal. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Allerdings gibt es auch 3 negative und 2 positive Signale aus den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Anleger-Stimmung und eine überwiegend positive Analyse durch die Analysten, jedoch mit negativen Signalen aus den sozialen Medien.

