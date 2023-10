PayPal-Aktie: Das macht Investoren Angst

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings":

Die Talfahrt der PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) scheint weiterhin kein Ende zu finden. In der vergangenen Handelswoche verlor der Wert um -5% auf 50 US$. Damit steht das Papier nun auf dem niedrigsten Stand seit 2017. Was belastetet den Wert jetzt schon wieder?