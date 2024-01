PayPal-Aktie: Das ist fraglich!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

PayPal hat kurz vor dem Wochenende ein Minus von -0,3 % hinnehmen müssen. Damit ist fraglich, ob die Aktie den erwarteten und sozusagen am Markt versprochenen Kursgewinn in Richtung von 60 Euro nun schnell vornehmen kann. Der Titel sollte die Marke von 60 Euro aus der Sicht von Analysten der Charttechnik schaffen, um wieder einen Aufwärtstrend starten zu können. Denn noch ist die Aktie bestenfalls im Seitwärtstrend verortet, so