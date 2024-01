PayPal Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier über- oder unterbewertet ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für Paypal liegt derzeit bei 53,16 Punkten für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 47,53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat die Paypal-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -10,42 Prozent erzielt, was 21,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 19,69 Prozent, wobei Paypal aktuell 30,11 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Paypal. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Insgesamt erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Paypal beträgt derzeit 0%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,63% für "IT-Dienstleistungen". Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

PayPal kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich PayPal jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PayPal-Analyse.

PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...