PayPal Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Aktie von Paypal wird nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten bewertet, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung und der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Gut" führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führte.

Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Meinungen, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen auch negative Themen diskutiert. Daher erhielt die Aktie für diese Betrachtung eine "Neutral"-Einstufung. Die Betrachtung von Handelssignalen führte zu sieben positiven und zwei negativen Signalen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führte.

Insgesamt ergibt sich laut Analysten eine positive Einschätzung, da 15 positive, 7 neutrale und keine negativen Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Paypal beträgt 90,29 USD, was einer erwarteten Kurssteigerung von 50,18 Prozent entspricht. Daher wurde die Aktie auch hier mit "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das KGV von Paypal mit 17,7 unter dem Branchendurchschnitt von 56,47, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre PayPal-Analyse vom 09.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich PayPal jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PayPal-Analyse.

PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...