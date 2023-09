PayPal: Aktie hat ein Kursziel von 76,32 EUR

Nach Ansicht der Analysten ist die PayPal-Aktie derzeit unterbewertet. Das effektive Kursziel liegt bei +36,29% über dem aktuellen Preis.

• PayPal: Steigerung um +0,39% am 27.09.2023

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 76,32 EUR.

• Guru-Rating von PayPal bleibt gleich bei 4,13

Am gestrigen Tag stieg der Wert von PayPal an den Finanzmärkten um +0,39%. Somit ergibt sich eine Zunahme von insgesamt +0,92% in den vergangenen fünf Handelstagen – was einer kompletten Woche entspricht – und deutet auf eine momentan neutrale Einstellung des Marktes hin.

Obwohl Bankanalysten diese Entwicklung erwarteten oder nicht; ihre Stimmung ist jedoch eindeutig.

Das aktuelle Mittelfrist-Kursziel für die Aktie von PayPal beträgt 76,32 EUR.

Die Meinungen der Bankanalysten sind im Durchschnitt so ausgelegt , dass das Unternehmen einen...