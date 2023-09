PayPal-Aktie: Die ganze Wahrheit!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

PayPal war bei Analysten lange Zeit beliebter als am Markt. Nun könnte sich etwas drehen. Immerhin schaffte die Aktie am Freitag kurz vor dem Ende der Woche ein Plus von 2,3 %.

Doch auch ansonsten sieht es besser aus. Binnen einer Woche konnte PayPal ein Plus von 2,5 % für sich verbuchen. Seit Jahresanfang beträgt das Minus damit nur noch gut -11 %.

Die Aktie hat zudem davon profitiert, dass die Zinsen derzeit nur noch moderat klettern werden. Die Angst vor einer Konjunkturkrise oder steigenden Inflationsraten reduziert sich. Die Anleger von PayPal wissen, dass damit die Rahmenbedingungen sich nun klar verbessern.

PayPal: Darauf kommt es an

Die Aktie hat derzeit noch keine nachrichtlichen Impulse mehr empfangen. Dennoch lässt sich der Titel nun wirtschaftlich recht gut einschätzen. Immerhin konnten die US-Amerikaner bei...