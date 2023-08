PayPal-Aktie erreicht neues 6-Jahrestief – Jetzt zugreifen?

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Mit einem Kurs von 57,29 US-Dollar erreichte die Aktie von PayPal (WKN: A14R7U) letzte Woche ein neues 6-Jahrestief. Bei einem aktuellen Kurs von 59,51 US-Dollar (Stand 21.08.2023) liegt die Aktie dabei noch immer in unmittelbarer Nähe dieses Schwellenwertes.

Damit hat die PayPal-Aktie seit dem Erreichen ihres Allzeithochs im Juli 2021 mehr als 80 % ihres Wertes eingebüßt. Dementsprechend notiert das Wertpapier mittlerweile zu einer Bewertung, die viele Value-Investoren aufhorchen lässt.

Verstärkte Konkurrenzsituation setzt PayPal zu

Nachdem PayPal lange Zeit stark vom Trend des bargeldlosen Bezahlens profitieren konnte, tummeln sich mittlerweile eine Vielzahl von Konkurrenten in diesem heißumkämpften Markt. Neben Fintechs wie Block (WKN:A143D6) und Adyen (WKN:A2JNF4) und Kreditkarten-Giganten wie Visa und Mastercard, stellen auch E-Commerce Anbieter wie z.B. MercadoLibre oder Alibaba mit ihren eigenen Bezahldiensten eine verstärkte Konkurrenz für PayPal dar. Auch Tech-Riesen wie Apple oder Alphabet drängen zunehmend in den Markt für bargeldloses Bezahlen.

Die verstärkte Wettbewerbssituation wirkt sich entsprechend auf PayPals Nutzerbasis aus. So musste das Unternehmen im letzten Quartal zum zweiten Mal in Folge Verluste bei der Anzahl der aktiven Konten verkraften. Nachdem nämlich bereits im ersten Quartal 2023 die Anzahl der aktiven Konten von 435 Millionen auf 433 Millionen abnahm, verringerte sich diese Zahl im letzten Quartal erneut um zwei Millionen auf insgesamt 431 Millionen.

Auch die Gebühr, die PayPal für seine Dienste in Anspruch nimmt (sogenannte Take Rate), leidet unter der verstärkten Konkurrenzsituation. So liegt diese mittlerweile bei 1,94 %. Im Vorjahresquartal lag dieser Wert noch bei 2,00 %.

PayPal noch immer dominanter Player im Markt für Online-Zahlungen

Trotz der verstärkten Konkurrenzsituation gilt PayPal weiterhin als einer der dominantesten Player im Bereich für Online-Zahlungen. So ist das Unternehmen laut dem Statistik Portal Statista hier noch immer der Marktführer mit einem Marktanteil von 40,5 %.

Darüber hinaus hatte PayPal bereits vor einiger Zeit auf die verschärfte Konkurrenzsituation reagiert, indem es seinen Fokus von der Gewinnung neuer Nutzer, auf eine stärkere Fokussierung auf die bestehende Nutzerbasis gelegt hatte. Hierbei ist PayPal durchaus erfolgreich. So steigt die Anzahl der Transaktionen pro Konto weiterhin kontinuierlich an. Im Vergleich zum Vorjahr konnte dieser Wert im letzten Quartal dabei um 12 % zulegen.

Auch die aktuellen Zahlen spiegeln die derzeitige Krisensituation der Aktie nicht wider. So konnte der Umsatz im letzten Quartal währungsbereinigt um 8 % im Vergleich zum Vorjahr zulegen, während das Gesamtzahlungsvolumen um 11 % gestiegen ist. Der Gewinn pro Aktie konnte hier sogar um 24 % gesteigert werden, während der Gewinnanstieg für das gesamte erste Halbjahr 28 % betrug.

Bewertung erscheint günstig

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet PayPal insgesamt mit einem Gewinnwachstum von 20 % im Vergleich zum Vorjahr. Dabei soll pro Anteilsschein ein Gewinn von 4,95 US-Dollar erwirtschaftet werden. Unter Berücksichtigung des aktuellen Kurs liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis damit bei 12. Im Vergleich: die Aktien von Konkurrenten wie Adyen und Block werden aktuell zu einem 2024er-KGV von 39 bzw. 34 gehandelt.

Zwar steht es außer Frage, dass sich die Konkurrenzsituation im Markt für Online-Zahlungen intensiviert hat, jedoch ist PayPal hier nach wie vor einer der ganz großen Player. Insbesondere bei Berücksichtigung der steigenden Umsätze, Gewinne und des zunehmenden Zahlungsvolumens scheint die Aktie des Unternehmens bei der aktuellen Bewertung definitiv eine Überlegung wert zu sein.

