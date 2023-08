PayPal-Aktie: Die einfache Lösung für Anleger!

Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen sank die PayPal-Aktie stark. Die Anleger waren weder mit den Ergebnissen noch mit der Prognose zufrieden. Trotzdem konnte PayPal im zweiten Quartal 2023 sowohl hinsichtlich Gewinn pro Aktie als auch beim Umsatz die Erwartungen übertreffen. Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,16 USD gegenüber den erwarteten 1,15 USD und einem Umsatz von rund 7,29 Milliarden USD gegenüber den prognostizierten 7,27 Milliarden USD.

Aber an der Börse wird in Zukunft gehandelt. Die Aussichten für das weitere Geschäft von PayPal wurden negativ aufgenommen. Aufgrund einer sich eher negativ entwickelnden Marge im zweiten Quartal sowie höherer Rückstellungen für kreditgefährdete Kredite in Kombination mit stagnierendem Kundenwachstum nahm der Wert ab. Analysten stuften daraufhin reihenweise ab.

Analysten zeigen...