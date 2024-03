PayPal Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die technische Analyse der Paypal-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 82,16 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 63 USD steht. Dies bedeutet eine Distanz von -23,32 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 60,6 USD, was einem Abstand von +3,96 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Paypal-Aktie im Finanzsektor mit -19,1 Prozent mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Vergleich zur IT-Dienstleistungsbranche, die eine mittlere Rendite von 11,78 Prozent aufweist, liegt Paypal sogar um 30,88 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien bezüglich der Paypal-Aktie. Auch wenn in den letzten Tagen weniger Diskussionen stattgefunden haben, wird insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Paypal-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Im Gegensatz dazu ergibt die Betrachtung des RSI der letzten 25 Tage ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Paypal-Aktie.