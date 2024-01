PayPal Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Analyse von Paypal-Aktien zeigt gemischte Ergebnisse in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten erhöht, was als positiv bewertet wird, während die Rate der Stimmungsänderung negativ war, was auf eine schlechte Bewertung hinweist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Paypal derzeit überverkauft ist, was als gut bewertet wird. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI jedoch eine neutralere Bewertung, da Paypal weder überkauft noch überverkauft ist.

Institutionelle Analysten haben der Aktie von Paypal überwiegend gute Bewertungen gegeben, mit einem erwarteten Kursziel von 90,29 USD und einer prognostizierten Entwicklung von 37,17 Prozent, was als positiv eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -19,1 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Finanzbranche eine Unterperformance von 26,89 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur IT-Dienstleistungsbranche liegt die Aktie 32,51 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre PayPal-Analyse vom 23.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich PayPal jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PayPal-Analyse.

PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...