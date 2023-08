PayPal: Aktie aktuell unterbewertet - Kurspotenzial von +27,57% auf 72,87 EUR

Am gestrigen Tag verlor die PayPal-Aktie am Finanzmarkt leicht (-0,69%). In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Anstieg um +2,23% verbucht werden. Die Analysten sind sich einig: Das wahre Kursziel der Aktie liegt bei 72,87 EUR (+27,57%).

Zwar sehen nicht alle Experten das gleiche Potenzial wie die Bankanalysten und auch das Guru-Rating blieb unverändert (4,13), jedoch empfehlen insgesamt 30 der befragten Experten (66,67%) die Aktie entweder als “Kauf” oder zumindest “Halten”.