PayPal Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 22 Analystenbewertungen für die Paypal-Aktie stattgefunden. Davon wurden 15 Bewertungen als "Gut" eingestuft, 7 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Somit ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Aktie. Allerdings haben jüngere Reports zu einer anderen Beurteilung geführt - das durchschnittliche Rating für das Paypal-Wertpapier im letzten Monat ist "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,29 USD festgelegt, was einem Aufwärtspotential von 44,04 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 62,68 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Paypal-Aktie derzeit bei 64,25 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 62,68 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,44 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 57,03 USD, was einem Abstand von +9,91 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Paypal in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was insgesamt zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 Schlecht- und 4 Gut-Signale. Somit ergibt sich auch auf dieser Stufe eine "Gut" Empfehlung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Paypal über einen längeren Zeitraum zeigen eine erhöhte Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" hinsichtlich des Sentiments und Buzz der Aktie.

PayPal kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich PayPal jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PayPal-Analyse.

PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...