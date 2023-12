PayPal Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Der Aktienkurs von Paypal zeigt eine negative Rendite von -19,84 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor. Dies bedeutet, dass Paypal um mehr als 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der IT-Dienstleistungsbranche beträgt die durchschnittliche Rendite 6,38 Prozent, wobei Paypal mit 26,22 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war auch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Paypal-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Fundamental betrachtet wird die Aktie von Paypal als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 17,18 insgesamt 67 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 52,58 im Segment "IT-Dienstleistungen". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Paypal im Vergleich zur Durchschnittsdividendenrendite der IT-Dienstleistungsbranche eine niedrigere Rendite von 0 % auf, was 5,88 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Paypal in verschiedenen Bereichen wie Aktienkursentwicklung, Sentiment und Buzz, Fundamentaldaten und Dividende gemischte Bewertungen erhält. Es ist daher wichtig, alle Aspekte sorgfältig zu berücksichtigen, bevor Investitionsentscheidungen getroffen werden.

