PayPal-Aktie: Widerstand zwecklos?

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

PayPal hat auch am Montag an den Aktienmärkten keinen Erfolg mehr genossen. Die Notierungen sind um gut -1 % nach unten geschoben worden. Die Aktie findet sich in einer fast schon ungewöhnlichen Schwächephase wieder. Die Kurse sind in den vergangenen 10 Tagen zunächst einmal von ihrem vorhergehenden Durchbruch auf Notierungen von mehr als 60 Euro aufgehalten worden.

Der Korrektur nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen fiel erheblich aus. Der Titel verlor bis auf fast 52 Euro als Untergrenze. Die kleine Erholung auf mehr als 55 Euro brachte aktuell keine wesentliche Erleichterung. Nur die Analysten bleiben zuversichtlich.

PayPal: Sie verdient Geld

Der Ursprung der schwachen Phase waren wie beschrieben die Quartalszahlen. Die ließen erkennen, dass die Zahlen für das neue Jahr nicht wesentlich besser werden sollen. Der Gewinn, ließ PayPal verlauten, wird nicht steigen. Das hat wohl die Enttäuschung ausgelöst.

Analysten sind indes noch immer der Meinung, das Kursziel liege im Kern bei 65 bis 67 Euro. Ob die Geschäfte besser laufen, wird der Markt allerdings erst am 1. Mai erfahren!

