PayPal-Aktie: Die Wende!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

PayPal hat nun so etwas wie die Wende geschafft. Bis dato ging es am Montag um ca. 0,5 % aufwärts. Nicht viel, zugegeben. Nur war die Aktie mit einem Minus in den Tag gestartet. Das führte den Titel in die Nähe der Marke von 50 Euro. Das ist fast so etwas wie eine Wiederauferstehung, denn 50 Euro wären aus der Warte von Analysten der Charttechnik ein sehr wichtiger Prüfstand – dann könnte es auch zu Allzeittiefs abwärts gehen!

PayPal: Gewonnen!

Insofern hat die Aktie aus mehreren Dimensionen betrachtet gewonnen. Der Titel konnte zuletzt mit guten Zahlen die Sorgen etwas lösen. Das half nur an den Börsen kaum, da die neuen Erwartungen keinen neuen Trend auslösen. Die Analysten aber sind noch immer zuversichtlich. Der Wert habe ein potenzielles Kursziel in Höhe von ungefähr gut 73 Euro. Das sind Zahlen, die aktuell helfen.