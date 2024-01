PayPal Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Paypal in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wider, die wir analysiert haben, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führte. Darüber hinaus wurden diese Analysemethoden um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert, wobei sich 3 negative und 2 positive Signale zeigten. Aufgrund dieses Bildes lässt sich eine negative Empfehlung ableiten. Insgesamt ergibt sich daher unserer Einschätzung nach eine positive Anlegerstimmung.

Die Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationshäufigkeit in den sozialen Medien geben präzise Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Paypal wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb wir die Aktie in dieser Hinsicht negativ bewerten. In Bezug auf die Kommunikationshäufigkeit wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt. Insgesamt erhält Paypal daher in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI von Paypal liegt bei 26,25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und der RSI für Paypal beträgt 46, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine positive Bewertung.

Was die Dividende betrifft, so weist Paypal derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,59 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

PayPal kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich PayPal jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PayPal-Analyse.

PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...