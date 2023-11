PayPal-Aktie: Was für ein Triumph!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

PayPal stemmt sich erfolgreich gegen den kleinen Absturz an den Börsen. Die Notierungen sind am Freitag zwar in den ersten Stunden nur minimal gestiegen, hielten sich damit aber immerhin über 52 Euro. Dies ist aus Sicht von Analysten insofern gut, als der Titel damit die Marke von 50 Euro weiterhin klar hinter sich gelassen hat. Der Kurs ist zuletzt vor allem deshalb gestiegen – so die Mutmaßung -, weil die Quartalszahlen ordentlich ausgefallen sind. Dies eröffnet nun die Chance auf weitere Kurserholungen.

PayPal: Die Erwartungen an das laufende Jahr

Die Erwartungen an das laufende Jahr jedenfalls bleiben hoch. Das Unternehmen soll demnach einen Umsatz von fast 30 Milliarden Dollar schaffen. Dabei wird ein Nettoergebnis in Höhe von mehr als 4,1 Milliarden Dollar unterstellt. Alles in allem ist das bereits recht erfreulich....