PayPal-Aktie: Was für ein Ding

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

PayPal hat am Dienstag – aus Sicht von Investoren – leider verloren. Es ging am Ende um ca. -0,5 % abwärts. Die Notierungen sind dabei allerdings immerhin “nur” an der Marke von 60 Dollar gescheitert. Es hätte schlimmer kommen können – denn die Notierungen waren schon auf dem Weg in Richtung von 55 Euro, als es am Ende in den vergangenen Tagen doch wieder aufwärts ging.

Es spricht einiges dafür, dass PayPal derzeit gute Aussichten hat. Zweifellos. Denn die Finanzdienstleister würden von gleich bleibenden oder gar niedrigeren Zinsen profitieren, die nun die Fed am Mittwoch eventuell aussprechen wird. Die US-Zentralbank wird turnusgemäß die Sitzung zur Zinspolitik abhalten. Es gilt als offen, was die Zentralbank am Ende entscheiden wird. Nur sind sich Analysten aktuell einig, dass es klar nach oben gehen kann.

Analysten sehen hier Chancen!

Analysten sehen für den Titel große Chancen. Die Analysten, die PayPal aktuell als Instanz für die Abgabe von Prognosen zusammenzieht, gehen davon aus, der Kurs könnte um fast 19 % klettern. Die Aktie wird demnach aus dieser Sicht auf Kurse von 67 Euro oder sogar etwas mehr klettern können. Die Notierungen bleiben derweil in einer etwas schwächeren Verfassung, aber immerhin in der Range zwischen ca. 55 und 59 Euro. Die Kurse sind aus charttechnischer Sicht in einem recht aussichtsreichen Seitwärtstrend, bei dem es noch einige Schritte benötigt, um deutlich nach oben zu kommen.

Wirtschaftlich betrachtet sind die Voraussetzungen nicht schlecht. Der Titel hat basierend auf den gegenwärtigen Notierungen und den Schätzungen für das Jahr 2023 ein KGV von gut 17 erreicht. Für das Jahr 2024 soll das KGV sogar auf nur noch ca. 15,9 sinken. Das sind erfreuliche Bewertungen, die einen steigenden Kurs des Unternehmens als möglich erscheinen lassen. Analysten sind ohnehin wie beschrieben für die Aktie von PayPal zuversichtlich.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre PayPal-Analyse von 30.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich PayPal jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur PayPal Aktie

PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...