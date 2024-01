PayPal Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Die Zahlungsdienstleistungsfirma Paypal hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Leistung von 0 % erzielt, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,63 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden. Bezogen auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Paypal als unterbewertet betrachtet, da das KGV mit 17,7 insgesamt 69 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 56,47 im Segment "IT-Dienstleistungen". Infolgedessen erhält die Aktie aus fundamentalen Analysegründen die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI von Paypal der letzten 7 Tage liegt bei 53,16 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 von Paypal auf 25-Tage-Basis beträgt 47,53, auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat die Aktie von Paypal im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,42 Prozent erzielt, was 21,17 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Im Bereich "IT-Dienstleistungen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 19,69 Prozent, wobei Paypal aktuell 30,11 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

