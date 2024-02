PayPal-Aktie: Warten!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Bei PayPal heißt es aktuell, dass abgewartet wird. Am 7.2. wird das Unternehmen seine nächsten Quartalszahlen präsentieren. Dann fällt auch die Entscheidung darüber, wie sich die wirtschaftlich orientierten Analysten positionieren werden. Denn aktuell rechnen die Märkte noch mit einem guten Gesamtergebnis 2023. Die Aktie soll ein KGV von ca. 16,9 aufweisen. Das wäre niedrig. Für das nun laufende Jahr wird sogar ein KGV von nur noch 15,5 erwartet. Das wäre gleichfalls ausgesprochen niedrig, wenn die bisherigen KGVs für und von PayPal als Vergleichsmaßstab dienen. Der Titel also steht vor einer Erholung, oder?

PayPal: Alles wird diskutiert

Fallen zudem die Zinsen weiter, wird dies für PayPal als Finanzdienstleister wegen der sicherlich besseren Konjunkturdaten sogar noch zu einem weiteren Boost. Wann die Zinsen fallen, ob sie fallen, steht indes noch nicht fest.

Jüngst hat sich die Fed wieder dazu ausgelassen, dies könne durchaus noch eine Zeit dauern. Deshalb ist PayPal an den Börsen zusätzlich sicherlich etwas erlahmt. Der Titel ist schlicht in einem klaren Seitwärtstrend angekommen.

Gerade deshalb ist der Termin am 7.2. so bedeutend. Eventuell wird die Aktie dann aus der Sicht von wirtschaftlich orientierten Analysten wieder sehr viel spannender. Denn das niedrige KGV lockt schon jetzt. Einige hilfreiche Anmerkungen zur Vergangenheit wie auch zu den Aussichten für 2024 können eine neue Dynamik mit sich bringen. Vielleicht.

Denn es gibt auch Zweifel. PayPal hat in den vergangenen Jahren ein deutlich geringeres Wachstum geschafft, als die Märkte dies für lange Zeit vermutet hatten. Daher bleibt die Frage, wie das nötige Kundenwachstum hergestellt werden soll. Doch auch dies kann Gegenstand der Berichterstattung aus dem Unternehmen sein, die am 7.2. nun folgen wird. Der Markt ist in höchster Anspannung, wie sich zwischen 57 und 59 Euro nun zeigt.

