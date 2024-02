PayPal Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Die technische Analyse von Paypal-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 87,45 USD, während der letzte Schlusskurs bei 57,48 USD liegt, was einer Abweichung von -34,27 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 61,11 USD, was einer Abweichung von -5,94 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Paypal daher ein "Schlecht"-Rating.

Die fundamentale Analyse ergibt hingegen eine positive Einschätzung. Mit einem KGV von 17,77 ist die Aktie von Paypal im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "IT-Dienstleistungen" um 71 Prozent unterbewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich jedoch ein negativer Trend. Die Dividendenrendite von Paypal beträgt 0 Prozent, was 5,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Paypal eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien und die Anlegerdiskussionen zeigen überwiegend positive Meinungen zu Paypal. Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich optimistisch eingestellt, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Anlegerstimmung erhält Paypal daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält Paypal von der Redaktion eine gemischte Bewertung. Während die fundamentale Analyse positiv ausfällt, zeigen die trendfolgenden Indikatoren und die Dividendenpolitik negative Signale. Die Anlegerstimmung ist überwiegend gut, doch die Häufung von Verkaufssignalen gibt Anlass zur Sorge.

